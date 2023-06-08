El Fajr TV: قيامة عثمان 129 مترجمة بالعربية على تردد قناة الفجر الجزائرية بأعلي جودة صوت وصورة

قيامة عثمان 129 مترجمة بالعربية للموسم الرابع وقد بدا عرض الحلقة الجديدة الآن على قنوات العربية المختلفة التي تمتلك حقوق عرض المسلسلات التركية، متزامنه مع موعد عرضها في تركيا ومنها قناة الفجر الجزائرية والتي تعرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمكة المكرمة والعاشرة بتوقيت دبى والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، واليك تردد القناة الجديدة م اجل متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان 129 الموسم الرابع .

قيامة عثمان 129 مترجمة بالعربية

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير لم يسبق لأي مسلسل تاريخي اخر عدا ارطغرل، والذي ساعده بشكل كبير على في ان يحقق أعلي نسبه مشاهدة مثله، نظرا لان أحداثه تعتبر مكمله إلي ارطغرل، وبالتالي في المسلسل يعتبر اجزاء جديدة من ارطغرل، ولكن مقارنة بباقي المسلسلات التركية الأخري التي تم إنتاجها في السنوات الماضية بانه عثمان هو المنافس الوحيد لارطغرل في اعلي نسب مشاهدة ونجاح جماهيري بفارق كبير عن باقي المسلسلات الأخري، ويعرض الآن الموسم الرابع من قيامة عثمان على قناة اى تى فى التركية وقنوات الفجر الجزائرية وقناة اليرموك، وعلى المواقع الإلكترونية منها موقع قصة عشق وموقع نوربلاى.

متابعة قيامة عثمان الحلقة الجديدة

يمكن متابعة قيامة عثمان 129 مترجمة بالعربية لان على موقع النوربلاى موقع قصة عشق ، كما انه يعرض الآن على قناة الفجر الجزائرية على بيانات أشاراتها الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفة التالية ،

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6