اعرف فاتورتك كام! دفع فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023 الكترونيا من البيت من غير المحصل

فاتورة الكهرباء، حرصًا منا على تلبية احتياجات أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية، نود أن نقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عبر الإنترنت، تأتي هذه الخدمة في إطار التزام الشركة القابضة للكهرباء بتنفيذ إجراءات احترازية واحتياطية لتجنب اكتظاظ المواطنين والزحام في المؤسسات الحكومية، بفضل هذه التطبيقات الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات بسهولة وراحة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.

سداد فاتورة الكهرباء

طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لمعرفة استهلاك شهر يونيو 2023 هي عبر التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء مباشرة عن طريق الهاتف، يمكنكم الاتصال بالرقم المخصص لخدمة العملاء وتقديم طلب استعلام الفاتورة، ستحتاجون إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل وعنوان الإقامة ورقم العداد الخاص بكم، بعد تقديم هذه المعلومات، ستتمكنون من الحصول على قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يونيو 2023 بشكل فوري وسهل.

استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد جديد يعمل بتقنية الكرت الذكي

ترغب في استبدال عداد الكهرباء القديم الخاص بك بعداد جديد يعمل بتقنية الكرت الذكي، يمكنك القيام بهذه العملية بسهولة، كل ما عليك فعله هو زيارة فرع شركة الكهرباء الخاص بالمنطقة التي تقطن فيها واتباع الخطوات التالية:

قم بملء نموذج طلب فحص الاستيفاء الذي ستحصل عليه من موظف الشركة.

يجب أن تحضر صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

قم بدفع رسوم استبدال العداد القديم بالعداد الجديد.

تأكد من تسوية الحساب المالي الخاص بك، وفي حال كان لديك أي مستحقات مالية مع الشركة، يجب عليك تسديدها قبل الاستبدال.

ستضطلع الشركة برسوم فحص العداد، وتختلف قيمة هذه الرسوم حسب نوع العداد، سواء كان أحادي الوجه أو ثلاثي الوجه.

سيتم فحص العداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ استلامه من قبل المشترك.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023 من خلال الخطوات التالية: