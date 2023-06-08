تنزيل PDF نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 محافظة البصرة موقع نتائجنا results.mlazemna.com || موقع نتائجنا نتائج البصرة الدور الاول

تبحث العديد من الطلبة وأولياء الأمور في العراق عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 محافظة البصرة الدور الأول لعام 2023. ويتوقع أن تُعلن النتائج لكل محافظة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق، ستقوم جميع المدارس بنشر النتائج لجميع الطلاب، وقد انتهت لجان التصحيح من عملها في مناطق مختلفة مثل البصرة وأربيل وديالى وكربلاء ودهوك وبغداد، حيث يتم الآن رصد الدرجات وإعلان النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، خلال تصريح صحفي لإحدى القنوات الإخبارية البارزة في العراق، أن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 محافظة البصرة لعام 2023 ستتوفر قريبًا. أشار إلى انتهاء عمليات التصحيح وبدء عمليات المراجعة قبل بضعة أيام فقط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون ساعات قليلة، سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في العراق لعام 2023 قريبًا جدًا، وسنوافيكم بأية تحديثات جديدة.

يواصل موقع البديل تقديم تغطية شاملة لنتائج امتحانات الصفوف الابتدائية، وفي ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا ظهور نتائج السادس الابتدائي في محافظة البصرة، يمكنك الاستعلام عن درجات الطلاب جميعهم، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون نتائج الصفوف الابتدائية في جميع المحافظات متاحة بدءًا من يوم السبت وحتى منتصف هذا الأسبوع على الأقل.

الاستعلام عن نتائج الصف سادس ابتدائي 2023 البصرة

يُمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 محافظة البصرة، العراق، بعد إقرارها وظهورها، عن طريق اتباع الإرشادات التالية: