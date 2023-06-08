بالفيديو قرش يأكل سائح روسي في الغردقة غير مناسب للقلوب الضعيفة “هجوم القرش في الغردقة”

بالفيديو قرش يأكل سائح روسي في الغردقة، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو ادي إلي خوف شديد من قبل الجميع قبل الذهاب إلي الغردقة بالوقت الحالي وذلك بسبب هجوم احد اسماك القرش علي سائح روسي وتصدرت مواقع التواصل وبات حديث الجميع ويريد الكثير مشاهدة الفيديو .

هجوم القرش في الغردقة

وشهد مقطع الفيديو الخاص بسمكة القرش التي قامت بإلتهام السائح الروسي انتشار واسع ولكن حتي الان لم تقوم مصر بالرد علي تلك الاخبار المنتشرة وقام مصور الفيديو «دريم بيتش شيراتون» وقال سمكة القرش تأكل إنسانا على سطح الماء في مصر ، وقال الهجوم كان يشبه سلسلة أفلام «هجوم القرش» الأمريكية الشهيرة التي نقوم بمشاهدة والخوف منها.

بالفيديو قرش يأكل سائح روسي في الغردقة

يُلاحظ في بداية الفيديو أن الرجل الذي يسبح على مسافة بعيدة نسبيًا من الشاطئ يتحرك بطريقة غريبة ويصعد إلى القمة بطريقة غير طبيعية.

بعد لحظات ، ظهرت زعانف سمكة قرش ، ومن الواضح أنها استمرت في مهاجمتها وتمكنت من إصابتها ، حيث تحول الماء من حولها إلى اللون الأحمر.

بعد أن استسلم الرجل وتوقف عن محاولة الهرب بسبب الإصابات التي تعرض لها ، استدارت السمكة حوله ثم التهمته.

وقال شهود عيان نشروا الفيديو ، إن القرش الذي ظهر بالقرب من الشاطئ أصاب اثنين آخرين ، إضافة إلى السائح المتوفى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الحادث يشرح تفاصيله من أي جهة رسمية حتى الآن.