فيديو قرش الغردقة يلتهم سائح في مصر …. غير مناسب للأطفال

انتشر فيديو خلال الساعات الأخيرة يظهر فيه سائح وهو يسبح في إحدى شواطئ الغردقة، وفي لحظات يتعرض إلى حادث مأسوي ،حيث انقضت عليه سمكة القرش والتهمته وهو ينادي بأعلى صوته ويطلب المساعدة .

حيث تلقت مديرية الصحة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بلاغ يفيد تعرض سائح روسي عمره 24 عام لهجوم شرس من سمكة القرش خلال تواجده في البحر، وأكد البلاغ أن سمكة القرش قامت بمهاجمة شخصين آخرين.

وبعد الفحص تبين أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي الروسي والتهمت السائح وقامت بتقطيع جسده إلى نصفين وتم استخراج نصف الجثة، ومال زال البحث جاري عن النصف الآخر.

ومن جهة أخرى أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع حالة التأهب وتكثيف الجهود لمحاولة البحث عن السمكة القاتلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشواطئ لعدم تكرار الحادث.

جدير بالذكر ففي العام الماضي أعلنت السلطات المصرية اغلاق عدد كبير من شواطئ البحر الاحمر بسبب هجوم سمكة قرش تسببت في مصرع سائحة نمساوية كانت تتواجد بالقري من منتجع الغردقة.

وكان مصدر مسؤول قد أكد أن السائحة النمساوية البالغ عمرها 68 عام تعرضت لهجوم سمكة القرش أفقدها ساقاً وذراعاً وتوفيت بعد فترة قصيرة بعد حضورها إلى المستشفى.

مشيراً إلى أنها عندما حضرت إلى المستشفى كانت على قيد الحياة، إلا أن محاولات الطاقم الطبي لانقاذ حياتها باءت بالفشل.

ثم أعلنت السلطات المصرية حينها اغلاق المنطقة لمدة 3 أيام بالإضافة إلى وقف الأنشطة بما فيها الغطس والغوص وركوب الأمواج، كما تم منع نزول قوارب الصيد من دخول المياه بالقرب من الغردقة بأكملها.

وتجدر الإشارة هنا أن الهجمات التي تقوم بها الأسماك المفترسة وخاصة سمكة القرش تعد نادرة بسبية في المنطقة الساحلية التي تطل على البحر الأحمر.