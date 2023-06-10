ازاي تعرف تدفع فاتورة التليفون الارضى من فودافون كاش او التطبيق او موقع شركة الاتصالات في دقيقة واحدة

فاتورة التليفون الارضي، قدمت شركة المصرية للاتصالات خدمات مبتكرة لدفع فاتورة الهاتف الأرضي في عام 2023، حيث يتم تسديد الفاتورة على مدار ثلاثة أشهر بناءً على استهلاك العميل، بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة للعملاء فترة تسامح تستغرق حوالي 30 يومًا قبل تحويل الخط الأرضي ليصبح قادرًا على استقبال المكالمات فقط بعد انقضاء تلك المهلة الزمنية، ومن خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الارضي

تُحدد غرامة دفع فاتورة التليفون الارضي بحد أدنى قيمته 10 جنيهات، أو بنسبة 1.5٪ من قيمة الاشتراك عن كل شهر، لا تزيد عن 11 شهرًا منذ بداية الرسوم الإدارية، وبعد ذلك، لن تتم إضافة رسوم إضافية، ولكن الحد الأدنى للرسوم ستظل 10 جنيهات.

ستقوم شركة المصرية للاتصالات بقطع خدمة الهاتف الأرضي لغير المسددين لفاتورتهم في تاريخ 14 يونيو الحالي، ومنذ تاريخ 15 مايو الماضي، ستكون الخدمة المتاحة لهؤلاء العملاء هي خدمة الاستقبال فقط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الخطوات الأساسية التالية:

قم بفتح موقع شركة الاتصالات. أدخل رقم التليفون الخاص بك كمعلومات مطلوبة. للاستعلام عن قيمة الفاتورة، يرجى إدخال رمز المحافظة المعينة. في النهاية، قم بالنقر على زر “استعلام” للحصول على قيمة الفاتورة.

يمكن لمستخدمي خدمات الهاتف المنزلي من المصرية للاتصالات تسديد فواتيرهم بواسطة عدة وسائل متاحة، بما في ذلك الدفع من المنزل باستخدام رقم الهاتف عبر الموقع الرسمي للشركة، يمكن تسديد فواتير الهاتف الأرضي باستخدام خدمة فوري أو من خلال ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، ويمكن أيضًا استخدام خدمة وي باي we pay لتسديد الفواتير.