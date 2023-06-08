Link نتائج السادس الابتدائي ديالى بالعراق2023 للدور الأول|| تم تحديد الموعد النهائي لإعلان النتيجة عبر results.mlazemna

نتائج السادس الابتدائي ديالى بالعراق2023 للدور الأول ونتتابع عليه إعلان نتائج طلابها بالكامل والتى سوف تكون متاحة في الساعات المقبلة عل موقع وزارة التربية العراقية ومواقع المختصة الأخري، وأعلنت جميع نتائج طلابها في المحافظات العراقية الاخرى ومن الملاحظ هو حصول الطلاب على نتائج مرضية لهذا العام ولم يصدر أي شكاوى من الطلاب حول سوء النتائج بها هذا العام ، وهذا يبشر باقي الطلاب الذين لم تعلن نتائجهم حول ارتفاع نسب النجاح هذا العام لنتائج السادس الابتدائي 2023 بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي ديالى بالعراق2023 للدور الأول

متبقي الآن محافظات ديالى ومجافظة والبصرة ومحافظة نينوى فقط في العراق التي لم تعلن بها نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي للدور الأول، وبتم الآن الانتهاء بشكل مؤكد أن عملية رفع بيان درجات الطالب على موقع نتائجنا، والذي نتابع مع طلابنا لحظة بلحظة علية الإعلان الخاصة بنتائج تلك المحافظات بشكل دقيق ومن المرجح أن تعلن في خلال الساعات المقبلة ويكون متاح إلي الطلاب لينكات تحميل ملف النتيجة درايف من موقع نتائجنا.

موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الطلاب

سوف يتم إبلاغ الطلاب في الصف السادس الابتدائي بالمحافظات العراقية المتبقية التي لم تعلن بها نتائج نهاية العام عن ظهرو نتائج مجافظات نينوى – ديالى – البصرة على موقع وزارة التربية العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف يمكن حينها لاستعلام عبر موقع نتائجنا والذي يوفر نتائج السادس الابتدائي ديالى بالعراق 2023 للدور الأول عبر الخطوات التالية