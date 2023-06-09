رابط onefd.edu.dz resultat نتائج المراسلة الجزائر 2023 نتائج امتحان اثبات المستوى

يترقب عدد كبير من الطلاب عرض نتائج المراسلة الجزائر للعديد من المراحل الدراسية، حتى يتمكنوا من إثبات مستواهم، حيث أعلن الديوان الوطني خلال الساعات الأخيرة عن رفه نتائج الطلاب على الموقع الرسمي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الوصول لموقع كشف نتائج المراسلة 2023 ونتائج المراسلة الجلفة 2023 والأغواط ، وإليكم التفاصيل.

نتائج امتحان اثبات المستوى 2023 الجزائر

حيث يبحث الطلاب عن نتائج المراسلة بالجزائر والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط الديوان الوطني لكشف النتائج من هنا.

البحث عن تسجيل الطالب .

ادخال رقم الطالب.

ثم اختر المركز أو المحافظ التابع لها الطالب .

ادخل رمز التأكيد.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

خلال دقائق معدودة سوف تظهر لك نتائج دورة مايو 2023 لإثبات المستوى.

ويمكن للكثير من الطلاب الأن بجميع الولايات بالجزائر الأن معرفة نتائج المراسلة بالجزائر وذلك عقب اعلان كشوفات نتائج المراسلة.

جدول اعلان كشوفات نتائج المراسلة 2023 الجزائر

حيث أعلنت وزارة التعليم بالجزائر أن لكل محافظظة جدول معين تظهر فيه نتائج المراسلة، وأعلنت عن الجدول التالي:

نتائج المراسلة لمحافظة سطيف وجلفة وبسكرة تمنراست والشلف ومستغانم وادرار وتيمسلست في الموافق 31 مايو.

أما عن محافظات بشار والوادي وتلمسان وسوق اهراس ورقلة والمدية وقسنطينة وعنابة في الموافق 1 جوان .

ومحافظات تيارت وسعيدة، وعيد الدفلي، وتبلسة وهران والأغواط وسكيكدة في الموافق 2 جوان.

ولم يتم الإعلان عن باقي المحافظات.

رابط موقع نتائج المراسلة 2023

وبعد الإنتهاء من دورة شهر مايو الإنتهاء من رفع النتائج ويحصل الطالب على النتيجة، سوف يتم فتح التقديم مرة أخرى والذي من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل ، على أن يكون التقديم الكترونياً وتعد هذه الدورة للطلاب التي لم تتمكن من تخطي الدورة الماضية.