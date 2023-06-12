“بوابة التعليم الفني” برقم الجلوس شوف نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات اونلاين 2023 fany.emis.gov.eg

من المنتظر إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات 2023، عقب الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، حيث بدأت اختبارات الدبلومات الفنية جيمع الأقسام يوم 27 مايو 2023، واستمرت الاختبارات لمدة 10 أيام لنظام 3 و 5 سنوات، كما انتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم محظورات دخول الامتحان والتي تشمل عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان أو الأجهزة الإلكترونية، ولهذا نستعرض من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2023 نظامي 3 و 5 سنوات الدور الأول.

متى ظهور نتيجة الدبلومات الفنية؟

تم تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، لتجنب عمليات البحث عبر المنصات الغير رسمية، حيث نوهت وزارة التربية والتعليم على أهمية الاعتماد على البوابة الرسمية للوزارة للإطلاع على نتائج الطلاب الحقيقية، وضمان عدم التلاعب بدرجات الطلاب أو تغييرها عبر المواقع الغير رسمية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وللاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول جميع المحافظات للأنظمة الثلاثة والخمسة سنوات، يجب اتباع النقاط التاليـة:

التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي بوابة التعليم الفني.

ثم اختيار القسم الخاص بالطالب (تجارة – صناعة – زراعة – فندقية).

ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بالنقر على زر الاستعلام.

بينما يتم الانتقال لصفحة نتيجة الطالب بالدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات