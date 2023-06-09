رابط www.azhar.eg بوابة الازهر نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني 2023 نتيجة 6 ابتدائي ازهري

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الازهر بالوقت الحالي بالاخص طلاب المرحلة الإبتدائية السادس الحصول غلي النتيجة عقب اعلان شيخ الازهر انتهاء الطلاب من الامتحانات بالفترة الماضية وجاري الان عملية تصحيح اوراق الامتحانات واعلن ان الازهر علي وشك الانتهاء من التصحيح ورفع النتيجة علي المواقع ومنذ اعلان ذلك الخبر بات الكثير من الطلاب والطالبات بالازهر تريد الحصول علي النتيجة وحالة من الترقب الشديد من اجل الحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم رقم الجلوس 2023.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023

ونعمل من خلال موقعنا البديل علي توفير رابط مباشر للحصول علي نتيجة 6 ابتدائي ازهري، عقب اعلان شيخ الازهر اعتماد النتيجة وتوفير رابط للطلاب للحصول علي النتيجة من خلال موقع بوابة الازهر التعلميي التابع للأزهر الشريف، ونعمل الان علي توفير الرابط التي اعلنت عنه مشيخة الازهر بالساعات الماضية لكي نوفر لحضراتكم النتيجة فور ظهروها علي بوابة الازهر التعليمية .

www.azhar.eg بوابة الازهر

المادة الدرجة المادة الدرجة اللغة العربية 100 القرآن الكريم 100 اللغة الإنجليزية 50 العلوم 50 الرياضيات 100 الدراسات الاجتماعية 50 التربية الإسلامية 100 المجموع الكلي 550

نتيجة 6 ابتدائي ازهري

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

ثم يتم اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ويمكن للجميع الأن الحصول علي النتيجة من خلال الرابط المباشر المتوفرة بالاعلي عبر موقعنا البديل .