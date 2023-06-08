“مع اقتراب موعد الامتحانات” جدول الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبي والعلمي

العديد من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي يقومون بشكل متواصل بمحاولة التعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، إذ أن مديرية التربية والتعليم فتمت بالإعلان عن بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا الشهر الجاري من يونيو، ومنذ هذا الوقت وجميع الطلاب يحاولون التعرف على هذا الجدول، فمن الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ما بقي عليها سوى بضعة أيام قليلة، ويبدأ الطلاب في تأديتها.

جدول الثانوية العامة 2023

قامت مديرية التربية والتعليم بالكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، والذي جاء كما يلي لجميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية والأدبية:

يوم الإثنين، 12-6-2023: اختبار مادة التربية الوطنية والدينية.

لثلاثاء 13-6-2023: الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18-6-2023: هو اختبار لغة العربية.

يوم الثلاثاء 20-6-2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25-6-2023: الجغرافيا، ومادة الكيمياء.

الأحد 2-7-2023: التاريخ، والفيزياء.

يوم الثلاثاء، 4-7-2023: الاستاتيكا.

الخميس 6-7-2023: اللغة الإنجليزية.

الأحد 9-7-2023: التفاضل والتكامل، ومادة الجيولوجيا، وأيضًا مادة علم النفس.

الثلاثاء 10-7-2023: الديناميكا.

يوم 13 يوليو اختبار مادة الأحياء، وكذلك مادة الفلسفة، والجبر والهندسة.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

لقد وفرت وزارة التربية والتعليم عدة نماذج استرشادية لكافة الطلاب، وذلك لكي يتعرفوا على شكل الامتحان النهائي، الذي من الممكن أن يأتي إليهم، فمن المعروف أن هذه النماذج يأتي منها الامتحان، وكذلك تكون مراجعة لجميع الطلاب، وعن طريقها يتمكن الطالب من التعرف على مظهر الامتحان، وكذلك الأسئلة المتوقعة، ومن الجدير بالذكر أنه في كل عام يتم توفير تلك النماذج لجميع الطلاب.