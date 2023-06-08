“في خطوتين فقط” طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي والحصول على الراتب شهريًا

من الممكن أن يقوم الأشخاص بالتقديم على برنامج تكافل وكرامة، ويحصلون على الدعم المقدم من جانب البرنامج، كذلك أن المواطنين الذين تقدموا في البرنامج للحصول على الدعم، يبحث ن عن هذه الخطوات التي تخص الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 ، وذلك بعدما وفرا الوزارة الخدمة الإلكترونية المرتبطة بالاستعلام.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

أصبح من الخدمات السهلة الإلكترونية خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 ، والتي تتم عن طريق اتباع المواطنين الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من هنا.

كتابة المواطن للرقم القومي الخاص به.

أخيرًا؛ النقر على زر «أظهر النتيجة»، حتى تظهر لك في الحال بمجرد النقر عليها.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

من الممكن أن تشترك في البرنامج الذي يُسمى ببرنامج تكافل وكرامة من خلال التقدم إلى الوحدات الاجتماعية التي تتبع لها بمحل سكنك، وتقديم الاوراق التالية: