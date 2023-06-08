رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية 2023 بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة 6 ابتدائي و3 اعدادي ب

نتيجة الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية 2023، شهدت الساعات الماضية حالة من التوتر الشديد من قبل الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية الصف السادس الابتدائي الازهري والصف الثالث الإعدادي وذلك عقب اعلان بوابة الأزهر الشريف عن توفير رابط خاص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الرابط التابع للأزهر الشريف، ومنذ انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات بالايام الماضية وحالة من البحث المكثف من أجل الحصول علي النتيجة من قبل الطلاب التي تريد الحصول علي نتائجهم ومن خلال موقعنا البديل سوف نعمل علي توفير نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية برابط مباشر عبر موقعنا نتيجة نت .

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن بنتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، وقد أتم قطاع المعاهد الأزهرية أعمال المراقبة والمراجعة واستلام النتائج من المناطق للشهادات الابتدائية والإعدادية، كما أكد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، خلال الايام الماضية ان سيتم الكشف عن النتيجة الخاصة بالابتدائية والإعدادية برابط مباشر وسوف يتم اعتماد النتيجتين في وقت واحد .

www.azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية

المادة الدرجة المادة الدرجة اللغة العربية 100 القرآن الكريم 100 اللغة الإنجليزية 50 العلوم 50 الرياضيات 100 الدراسات الاجتماعية 50 التربية الإسلامية 100 المجموع الكلي 550

نتيجة الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية 2023