من كام السنادي.. تنسيق التمريض العسكري 2023 كافة المحافظات -القليوبية الشرقية البحيرة الدقهلية

بعد أن أعلن رسمياً عن نتائج الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر، بدأ بحث أولياء الأمور والطلاب حول تنسيق التمريض العسكري 2023 سواء للإناث أو للذكور، حيث يفتح باب طلب الالتحاق بالتمريض العسكري عن طريق المعهد الفني الصحي التابع للقوات المسلحة، لهذا سنعرض لكم كل المستجدات حول هذا الأمر سواء فيما يتعلق بتوقعات التنسيق، هذا بجانب عرض لشروط الالتحاق.

تنسيق التمريض العسكري 2023

من المتوقع عدم وجود اختلاف كبير عن درجات السنة الماضية، لهذا فإليك بتوقعات درجات القبول بالتمريض العسكري لعام 2023 فيما يلي:

القاهرة: 223.

المنوفية: 223.

السويس: 222.

شمال سيناء: 230

الإسماعيلية: 218.

دمياط: 203.

الأقصر: 198.

أسوان: 207.

مرسى مطروح: 205.

المنيا: 212.

الإسكندرية: 218.

الوادي الجديد: 220.

قنا: 207.

أسيوط: 223.

الشرقية: 228.

جنوب سيناء: 225.

كفر الشيخ: 220.

القليوبية: 215.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري 2023

لقد حددت بعض الشروط التي ينبغي توافرها قبل تقديم طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري، والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون مصري الجنسية.

الحصول على شهادة الإعدادية.

أقصى سن يسمح به 18 عام ببداية شهر أكتوبر للذكر، أما للأنثى ألا يتجاوز عمرها عن 21 سنة ببداية شهر أكتوبر.

اجتياز كل الاختبارات بالمدرسة سواء اختبارات الهيئة أو الاختبارات الطبية أو النفسية.

ألا يكون أحد المتقدمين متزوج.

عدم السماح بالزواج خلال الدراسة.

الحصول على 70% باختبار الإنجليزي.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التمريض العسكري 2023

بعد الإعلان عن تنسيق التمريض العسكري 2023، عليك أن تحضر الأوراق الرسمية المطلوبة من أجل التقديم بطلب الالتحاق، وتتمثل المستندات المطلوبة منك للتقديم فيما يلي: