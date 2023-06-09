“من هنا” تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2023 طريقة شغالة وفعالة .. هتاخد 1000 جنية

اهتم الأشخاص بالتعرف على خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2023 ، إذا أن وزارة القوى العاملة بينت تلك الخطوات بشكل إلكتروني، فيمكن لك بسهولة تسجيل بياناتك إلكترونيًا، ولن تكون بحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام بالإعلان عن إتاحة الدعم الذي يقدر بحوالي ألف جنيهًا مصريًا لجميع الأشخاص المستحقين فحسب، ولكن قال إنه يلون عليهم تسجيل بيانتاهم إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2023

يمكن أن يتم تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2023 ، بواسطة اتباع الخطوات المقبلة:

أولًا: الانتقال إلى موقع وزارة القوى العاملة.

ثانيًا: تسجيل الدخول للموقع.

ثالثًا: انتقاء أيقونة “منحة العمالة الغير منتظمة”.

رابعًا: تسجيل البيانات التي تتعلق بك بشكل صحيح.

خامسًا: إدخال الرقم القومي المتعلق بك، بجانب البيانات الخاصة بالمهنة، وأيضًا العنوان بشكل صحيح، بالخانات المخصصة لهم.

سادسًا: النقر على كلمة “تسجيل”.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

في الواقع أنه توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالمستفيدين من العمالة الغير منتظمة، فمن بين هذه الشروط، جميع ما يلي: