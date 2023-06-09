ارامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2023| سعر لتر بنزين 91 و95 في السعودية اليوم

أسعار البنزين في السعودية يونيو 2023، يترقب الشارع السعودي خلال الساعات القادمة إعلان شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو الجاري والتي من المقرر إعلانها رسميًا يوم السبت الموافق 10 يونيو بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة الدورية التي تجري شهريًا من جانب لجنة الطاقة والمياة في المملكة العربية السعودية وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار البنزين في السعودية اليوم.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2023

شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب في الشارع السعودي، عقب توصيات صندوق النقد الدولي، الخاصة بإلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام، حيث اوصي الصندوق علي إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% مع زيادة أسعار البنزين.

أسعار البنزين في السعودية اليوم

وتقوم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، على مراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، حيث يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر أسعار الوقود التي ستطبق لمدة شهر، وذلك بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير في أسعار الوقود في ظل الإرتفاع العالمي لسعر النفط في السوق العالمي.

سعر البنزين في السعودية مايو 2023

وإليكم قائمة أسعار البنزين بكافة أنواعه في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2023 وهو كالتالي:

سعر لتر البنزين في السعودية 95 لشهر مايو يكون هو 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين في السعودية 91 لشهر مايو يكون هو 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل في السعودية لشهر مايو يكون هو 0.75 ريال سعودي أي 75 هللة.

وتعمل شركة أرامكو السعودية علي مراجعة أسعار البنزين وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتكون الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

أرامكو تعلن أسعار البنزين اليوم في السعودية

بدأت عمليات البحث تتزايد علي مؤشرات البحث في جوجل بالتزامن مع إقتراب موعد إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية، بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة التي تجري شهريًا في إطار خطة المملكة لتقييم الأسعار في السوق المحلي لكافة المنتجات البترولية.