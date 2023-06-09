“هُنا نتيجتك”.. رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023| نتيجة 3 إعدادي أزهري الترم الثاني بوابة الأزهر

زاد البحث من أبنائنا الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري في البحث علي مؤشرات جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 بعد الإنتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي خلال شهر مايو الماضي في جميع المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية، حيث أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023 دون أي شكاوي من الطلاب في إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الأول

أعلنت مصادر رسمية في الأزهر الشريف، أن أعمال التصحيح انتهت رسميًا في كافة كنترولات الشهادة الإعدادية الأزهرية وجرت أعمال الرصد، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة فى التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري حيث من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

نشرت بوابة الأزهر الشريف، عبر الصفحة الرسمية بيانًا أعلنت فيه رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدة إنتهاء قطاع المعاهد الأزهرية من أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، وسيتم إعلان النتيجة خلال ايام ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف ورفعها علي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وإليكم متابعينًا الأعزاء في كافة المحافظات المصرية خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 من خلال الدخول علي رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية والبدء في تنفيذ الخطوات لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- ثم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.

3- وعليك إدخال اسم الطالب لمتابعة باقي الخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

4- ادخل رقم جلوس الطالب للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

5- فيما بعد اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للاطلاع عليها.