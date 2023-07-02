اعرف اسمك فورا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq

نكتب اليكم في هذا المقال التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة التي يرغب في التعرف عليها جميع المواطنين بالعراق، حيث يبحث المواطنين عن الدعم المقدم من الرعايا الاجتماعية المشمولة وهي الوجبة التاسعة والأخيرة، ونكتب اليكم كافة المعلومات والتفاصيل للتعرف علي أسماء الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

نوفر اليكم في هذا المقال التعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة بالعراق لكي يتعرف جميع المواطنين الباحثين عنها عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يلي.

يجب فتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار أيقونة البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf.

كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

اضغط أخيرا على زر بحث.

أولاً يجب الدخول عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

يجب اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على ” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

ثم كتابة رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يجب ادخال رمز التحقق في المكان الخاص به.

ثم قم بالدخول على زر “استعلام” للتحقق من وجود إسمك في كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم تستطيع تحميل جميع كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية على الجهاز الخاص بك.

شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية 2023

نكتب اليكم في هذا المحتوي شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة بالعراق لكي يتعرف عليها جميع مواطنين العراق التي يبحثون عنها عبر جميع المواقع، ونوفر اليكم الشروط للمواطنين الراغبين في التقديم بالرعاية الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب تقديم شهادات تثبت عدم امتلاك المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية أي أصول أو عقارات أو أملاك خاصة.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن اربعة أفراد.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 60 عام.

كما يجب أن بكون عمر الإناث ما بين 15 إلى 55 عام.

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