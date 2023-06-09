اهم المدارس التي توفر فرص عمل.. بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الاعدادية

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية عن بدائل الثانوية العامة 2024 عبر مؤشرات جوجل المتحرك حول العالم لمعرفة وجمع الكثير من التفاصيل حول المدراس التي تعتبر من بدائل الثانوية العامة 2023،كما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن هناك بعض المدارس بديلة للثانوية العامة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حتي يتمكنوا من الدراسة فيها بدلاً من الدراسة بالمدارس الثانوية العامة التي اكبر جهدا ممكن في المذاكرة وكذلك المصاريف من جانب الدروس المستمرة طوال العام، لذلك المدارس البديلة للثانوية العامة التي تكون ارحم واحسن وكمان تتميز بأنها مجانية وتوفر فرص عمل عقب التخرج منها.

بدائل الثانوية العامة 2023

يرغب الطلاب في معرفة المدراس المتاحة البديلة من الثانوية العامة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية 2023 للالتحاق بها، نوفر لكم من خلال السطور المقبلة التعرف علي المدراس البديلة للثانوية العامة هي مدراس التكنولوجيا التطبيقية من خلال المقال كالاتي.

– مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

– مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة السويدي .

– مدرسة الصالحية الزراعية

– مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة إلكتروني مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة «we»

– مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية.

– مدرسة مجموعة فولكس فاجن

تنسيق الشهادة الاعدادية لمدارس بدائل الثانوية العامة 2024

نقدم لكم من خلال التقرير بدائل الثانوية العامة رغبة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية ويتم ذلك التعرف علي المدراس البديلة من الثانوية العامة يتمكنوا الطلاب في الحصول عليه من خلال تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 كما يليكم.

مدرسة توشيبا بمجموع 250 درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية 2023.

مدرسة البترول بمجموع 260درجة لطلاب الاعدادية 2023.

مدرسة البريد بمجموع 260 درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية

مدرسة التمريض بمجموع 260 درجة لطلاب الشهادة الاعدادية2023.

مدرسة السويدي بمجموع 220 درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية .

مدرسة مياة الشرب بمجموع 260 درجة للشهادة الاعدادية.

مدرسة مبارك كول بمجموع 160درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية .

مدرسة وي بمجموع 210 درجة لطلاب الشهادة الاعدادية 2023.

مدرسة السكة الحديدية بمجموع210 درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية 2023.

مدرسة الإنتاج الحربي.

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