أرامكو الان اسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يونيو 2023 سعر لتر بنزين 91 و95 في السعودية

أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية ، لشهر يونيو 2023، والذى سيتم اعتمادها غدا السبت الموافق 10 من شهر يونيو 2023، حيث يترقب ملايين المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية موعد الاعلان من قبل شركة أرامكو التي استحوذت على جميع المواد البترولية داخل السعودية ، وتقوم بالإعلان عن عن اسعار البنزين فى العاشر من كل شهر ، وذلك حسب الاسعار العالمية والتى شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً بنسبة كبيرة في أسعار جميع المواد البترولية فى المملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية .

أسعار البنزين في شهر مايو 2023

قامت شركة أرامكو السعودية فى العاشر من شهر مايو الماضي بتثبيت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية ، ولم يطرأ أي تغيرات تذكر فى أسعار البنزين في المملكة ، وكذلك خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث تم تثبيت الأسعار بوجه عام حيث بلغ سعر البنزين في المملكة العربية السعودية:

سعر البنزين 95 داخل المملكة العربية السعودية بلغ 2.33 ريال سعودي للتر .

وبلغ سعر البنزين 91 داخل المملكة العربية السعودية بلغ 2.18 ريال للتر.

بينما شهدت أسعار الديزل خلال شهر مايو 2023 ارتفاعاً بنسبة قليلة جدا عن الأشهر السابقة ، وذلك بنسبة تصل إلى 19٪ حيث أعلنت أرامكو السعودية أن سعر لتر الديزل خلال شهر مايو بلغ 0.75 ريال سعودي.

أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية 2023.

تقوم شركة أرامكو السعودية خلال اجتماعا شهريا بمراجعة جميع أسعار البنزين والديزل وجمع المشتقات النفطية داخل المملكة العربية السعودية ، ويتم الاعلان يوم العاشر من كل شهر عن الاسعار أما الزيادة أو تثبيت الاسعار ، وذلك بحسب الاسعار العالمية والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.