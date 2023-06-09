الوجبة التانية.. رابط الحصول على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصه مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق موضوع رائج يبحث عنه كثير من المواطنين خاصةً من قاموا بالتسجيل للاستفادة من الدعم، حيث نجد أن نتائج ثاني دفعة قذ ظهرت بالفعل على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والمنصة التابعة لها وهي مظلتي، أما بابنسلة لعدد المواطنين الذي سجلوا للاستفادة من الدعم بلغ حوالي ٣٠٠ ألف مواطن وكل هذا العدد يرغب في الوصول لكشف بأسماء المقبولين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الجدير بالذكر أن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لدفعة المواطنين المتقدمين تم توفيرها بشكل رسمي، وهذا بعدما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( السيد أحمد الأسدي ) عن إتاحة أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية مع إطلاق أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة بكافة المحافظات حول العراق.

بناءً على ذلك وصل عدد المشمولين في هذا البرنامج للوجبة الثانية حوالي ٥٨ ألف مواطن ومواطنة بالعراق، وهذه الأسماء من ضمنها فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشكل كبير، وبالنسبة لطريقة الحصول على تلك الأسماء فيتم بشكل إلكتروني باستخدام الرابط الرسمي لموقع الوزارة.

خطوات استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يتمكن كافة المواطنين من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق للدفعة الحالية ٢٠٢٣ برابط رسمي خصصته الوزارة لاستخراج الأسماء بسهولة، واتباع تلك الخطوات:

يدخل المواطن على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الإجتماعية من هدا الرابط: https://spa.gov.iq/umbrella/search.aspx . يختار بعد ذلك خانة البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية. يكتب اسمه بشكل رباعي، بالإضافة إلى تحديد المحافظة التي يعيش بها. ينقر في النهاية على خانة البحث لتظهر له قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط حصول المواطنين علي الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يزداد معدل بحث المواطنين العراقيين بمعرفة الشروط التي يجب تحقيقها للاستفادة من الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية، فنجد أن تلك الشروط كما يلي: