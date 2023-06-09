HERE.. استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 موقع وزارة العمل الوجبة التاسعة

قامت بتوضيح أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال وزارة العمل بدولة العراق، ومنذ فترة قصيرة ارتفع معدلات البحث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن الفائزين في الوجبة المقدمة بالعراق، بسبب الفقر الذي يعانون منه والاقتصاد المتدهور بالدولة، فقامت الشؤون الاجتماعية باستقبال ثلاث مائة الألاف من الوجبات الاجتماعية، وفي هذا الحديث نقوم بتوضيح أدق التفاصيل لدى هذا الحديث.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

توفر الدولة العراقية بعض الوجبات التي تعتبر من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 فمنها كالتالي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون من الأسر المحتاجة أو يحتوي على دخل شهري ضعيف.

فيجب أيضًا على الشخص أن يكون من العائلات التي لا تحتوي على دخل ثابت.

تقدم أيضًا للأشخاص الذي يحتوي على إعاقة زهنية أم جسدية أو شلل إذ كان نصفي أو كلي.

تتم هذه الشروط السابقة بناءًا على دراسة تقوم بها الوزارة.

ما هي شروط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

قد تتواجد بعض الشروط لدى المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 فمنها ما يلي:

من أساسيات التقديم أن يحتوي الشخص على جنسية عراقية.

أن تتوفر الأسرة على الأقل من أربع أفراد.

من أهم الشروط يجب على الرجال لا يقل عمرهم عن 18 عامًا ولا يزيد عمرهم عن 60 عامًا، والسيدات لا تقل عمرهم عن 15 عامًا ولا تزيد عمرهم عن 55 عامًا.

يكون المتقدم مسجل في السابق بالشؤون الاجتماعية.

من ضمن هذه الشروط أنه لا يملك تأمين صحي أو أي ممتلكات.

بعد هذه الشروط وإتمامها جيدًا سيتم الاعلان عن الأشخاص من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابط التقديم أسماء المشمولين

يمكنك أن تقدم بأسماء المشمولين من خلال الخطوات التالية: