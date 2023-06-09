مجزرة في السوق السودة! .. اسعار الدولار في السوق السوداء الان مقابل الجنيه || كم سعر الدولار اليوم

شهدت اسعار الدولار في السوق السوداء، وذلك قبيل العطلة المصرفية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. وفقًا لتقرير الفجر، فقد تم رصد أسعار العملات التالية مقابل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، سواء في البنك المركزي المصري أو في السوق السوداء. ولاحظنا انخفاضًا في أغلب العملات في السوق السوداء خلال اليوم.

هزة في سعر الدولار اليوم عالميًا

رغم حصول الدولار على دعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أنه شهد تراجعًا في الأسواق اليوم الخميس، وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد رفعها الشهر الماضي بنسبة 25 نقطة أساس.

اسعار الدولار في السوق السوداء فيما يتعلق بالأسواق الآسيوية المبكرة، شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا على نطاق واسع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.2449 دولار، وزاد اليورو أيضًا بنسبة 0.08% إلى 1.0707 دولار.

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كم سعر الأخضر في البنوك

قبل معرفة اسعار الدولار في السوق السوداء تقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم بواقع 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع:

فيما يتعلق ببنك الأهلي المصري، يقدم سعر الدولار الآن بواقع 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة، فتقدم سعر الدولار اليوم بواقع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. فيما يتعلق بالبنك المصري الخليجي، فإن سعر الدولار اليوم هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. أما في بنك قناة السويس، فسعر الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. بنك الاستثمار العربي يقدم سعر الدولار اليوم بواقع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وكذلك بنك البركة يقدم نفس الأسعار. أما في بنك المصرف العربي الدولي، فسعر الدولار اليوم هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي بنك التعمير والإسكان، يقدم سعر الدولار اليوم بواقع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. فيما يتعلق ببنك قطر الوطني الأهلي، فسعر الدولار اليوم هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

انهيار اسعار الدولار في السوق السوداء

شهدت السوق السوداء انخفاضًا في اسعار الدولار في السوق السوداء، حيث تم تداول اسعار الصرف بين المتعاملين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو سوق غير قانوني يعرض المشاركين فيه للمسائلة القانونية. وقد وصل سعر الدولار إلى 39 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 40 جنيهًا للبيع، وهذا يعكس تغيرًا عن المستوى التعاملي في اليوم السابق حيث وصل سعر البيع إلى 42 جنيهًا.