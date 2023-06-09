HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية

نتائج التاسع سوريا 2023 من الأمور التي بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عنها مع نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تعتبر نتيجة الصف التاسع هي اللحظة الحاسمة التي يتمكن الطلاب بعد معرفتها من تحديد مصيرهم في الدخول إلى مرحلة الثانوية العامة، وتبدأ ظهور هذه النتائج تباعاً بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات مراجعتها بشكل كلي، ومن خلال الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي.

نتائج التاسع سوريا 2023

أوضح القائمون على وزارة التربية والتعليم في سوريا الخطوات التي يمكن للطلاب اتباعها من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم بعد رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

من أجل معرفة نتائج التاسع سوريا 2023 يجب على الطلاب أو أولياء الأمور الدخول إلى موقع الوزارة كخطوة أولى.

يقوم الطالب بملء الاستمارة الظاهرة على الشاشة وإدخال البيانات التي تتمثل في الاسم ورقم الاكتتاب وذلك من من خلال الرابط التالي.

بعد إتمام الخطوة السابقة يتم الضغط على اختيار النتائج الامتحانية ومن ثم اختيار نتيجة امتحانات التعليم الأساسي

يتم تحديد المحافظة التي أتم الطالب فيها عملية الاختبار، ومن ثم يقوم بإدخال اسمه الثلاثي أو رقم الاكتتاب العام في الأماكن المخصصة لكل منهما على الشاشة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة يتم الضغط على اختيار عرض النتيجة لتظهر نتائج كافة المواد.

رابط نتائج التاسع سوريا 2023 للتعليم الأساسي

يتقدم آلاف الطلاب من دولة سوريا من مختلف المناطق لأداء الامتحانات الخاصة بنهاية العام والتي يتم من خلالها تحديد مصيرهم الدراسي سواء من أجل الدخول إلى الصف العاشر الفرع العلمي أو الدخول إلى الفرع الأدبي أو حتى الصف العاشر تجاري أو صناعي أو مهني، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي والتعرف على النتيجة من خلال ادخال الاسم الخاص بالطالب.

رابط التطبيق الحصول على نتائج التاسع في سوريا

عمدت وزارة التربية والتعليم السورية إلى توفير تطبيق خاص للطلاب يمكنهم من خلاله التعرف على النتيجة بشكل مباشر دون الحاجة إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويتم تحميل هذا التطبيق من خلال الرابط التالي.