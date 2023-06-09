“يشتعل من جديد” اسعار الريال السعودي في السوق السوداء الان مقابل الجنيه المصري || كم سعر الريال السعودي النهاردة

استمرت حالة الاستقرار في اسعار الريال السعودي في السوق السوداء للشهر الثاني على التوالي في البنوك اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الشراء للريال السعودي حوالي 8.22 جنيه، وسعر البيع حوالي 8.24 جنيه وفقًا للتقرير الأخير للبنك المركزي المصري. في المقابل، شهد سعر الريال السعودي تراجعًا في السوق السوداء، حيث وصل سعر الشراء للريال السعودي مقابل الجنيه إلى 9.00 جنيه وسعر البيع إلى 9.75 جنيه، هذا التراجع يعزى إلى تأثير ضربات متتالية تواجهها السوق السوداء، حيث تراجع سعر صرف العملات في هذا السوق نتيجة لتوفر مرونة الصرف في البنوك.

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

يوفر موقع البديل تفاصيل حصرية عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء في عدد من البنوك، وذلك كجزء من خدمتها المستمرة للمتابعين والزوار على مدار الساعة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

في البنك الأهلي المصري:

– سعر الشراء: 8.19 جنيه.

– سعر البيع: 8.22 جنيه.

في بنك مصر:

– سعر الشراء: 8.19 جنيه.

– سعر البيع: 8.22 جنيه.

في بنك الإسكندرية:

– سعر الشراء: 8.21 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

في بنك القاهرة:

– سعر الشراء: 8.19 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال في بنك أبوظبي الإسلامي

– سعر الشراء: 8.23 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

في البنك الأهلي القطري:

– سعر الشراء: 8.13 جنيه.

– سعر البيع: 8.24 جنيه.

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في بنك المصري الخليجي:

– سعر الشراء: 8.17 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

– في بنك الكويت الوطني:

– سعر الشراء: 8.01 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

– في بنك اجريكول:

– سعر الشراء: 8.16 جنيه.

– سعر البيع: 8.25 جنيه.

– في بنك HSBC:

– سعر الشراء: 8.21 جنيه.

– سعر البيع: 8.26 جنيه.

– في بنك سايب:

– سعر الشراء: 8.09 جنيه.

– سعر البيع: 8.26 جنيه.