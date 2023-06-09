عامل كام دلوقتي!!.. اسعار اليورو في السوق السوداء الان مقابل الجنيه المصري

بعد مراجعة آخر تحديثات البنوك المصرية و شاشات التداول اللحظية اسعار اليورو في السوق السوداء، وشركات الصرافة النشطة في مصر والسوق السوداء، يمكننا تقديم معلومات حصرية حول حركة سعر اليورو اليوم. يشهد اليورو اهتمامًا كبيرًا حيث تم تسجيل طلبات البحث المتزايدة عن أسعاره على محرك البحث جوجل، بالإضافة إلى تفاعل المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، هذا يأتي في ظل ارتفاع أسعار اليورو في البنوك، ولذا، نقدم لكم متابعة دقيقة لسعر اليورو اليوم في مختلف البنوك وأسعار اليورو اليوم في مصر. سنقدم أعلى سعر لليورو اليوم في البنوك ونوافيكم بأحدث المستجدات في هذا الصدد.

اسعار اليورو في السوق السوداء الان

بسبب تشديد وزارة الداخلية الإجراءات ضد تجار السوق السوداء وإصدار شهادات الاستثمار الجديدة وزيادة المرونة في عمليات الصرف بالبنوك، شهد تدريجيًا انهيار أسعار العملات وتوقف تداولها في السوق السوداء. حيث بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه حوالي 35 جنيهًا في أقل الحالات في السوق الموازية.

وفي سوق الصرف السوداء المسجل اسعار اليورو في السوق السوداء وصل سعر شراء اليورو إلى حوالي 41.65 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى حوالي 43.00 جنيه، وهذا يعني أن سعر شراء اليورو في السوق السوداء يزيد عن سعر الشراء الرسمي بمقدار حوالي 8.65 جنيه، في حين يزيد سعر بيع اليورو في السوق السوداء عن سعر البيع الرسمي بمقدار حوالي 9.72 جنيه.

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بناءً على أحدث المعلومات، بعد معرفة اسعار اليورو في السوق السوداء: