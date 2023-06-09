شوف هتستلم الـ1000 جنيه امتي! .. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة وتحديث البيانات بالرقم القومي من القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة في إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم الدعم للشرائح المحتاجة، أعلن السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم منحة خاصة للعمال غير المنتظمين، تهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم للعمال الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة ولا يحصلون على دخل ثابت، تتولى وزارة القوى العاملة في مصر تنفيذ هذه المنحة، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة. يعد هذا التسجيل فرصة للعمال غير المنتظمين للحصول على دعم شهري يبلغ 1000 جنيه، وهو مبلغ يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.

موعد منحة العمالة الغير منتظمة 2023

بالنسبة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2023، سيتم صرف منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، ستقوم وزارة القوى العاملة بإنشاء إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وبدء عملية إرسال كتاب دوري رقم 44 لعام 2023 إلى جميع الجهات المعنية. تتعاون

الوزارة أيضًا مع وزارة الاتصالات لجمع وترقيم بيانات العمالة غير وتحويلها إلى صيغة رقمية، بهدف توفير المنحة والرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمال. فيما يلي، نستعرض خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة لعام 2023.

التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة 2023

بعد معرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة للعمال غير المنتظمين الذين يرغبون في الاستفادة من المنحة، يتعين عليهم القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي. إنشاء حساب جديد:

قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم، ورقم الهوية القومية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

تأكد من توفر المستندات المطلوبة لعملية التسجيل. تعبئة النموذج التشغيلي: بعد إنشاء الحساب، قم بتعبئة النموذج التسجيلي بالمعلومات الشخصية والمهنية الخاصة بك، مثل الخبرات السابقة والمؤهلات العلمية والمهارات.

تحميل المستندات المطلوبة: قد يُطلب منك تحميل المستندات الداعمة لتأكيد هويتك وتوثيق المعلومات المقدمة، مثل نسخة من بطاقة الرقم القومي وشهادات الخبرة إن وجدت.

إرسال الطلب: بعد استكمال جميع البيانات وتحميل المستندات المطلوبة، قم بإرسال الطلب عبر الموقع ليتم مراجعته ومعالجته من قبل الجهات المختصة.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من تسجيلك للحصول على المنحة وتلقي الدعم المالي الشهري البالغ قيمته 1000 جنيه، والذي سيساعدك في تلبية احتياجاتك الأساسية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها.

بالرقم القومي رابط القوى العاملة لتحديث البيانات

أصدرت وزارة القوى العاملة تحذيرًا للعمالة الغير منتظمة في عام 2023 بشأن الرسائل النصية والصفحات الوهمية التي تروج خدمات وهمية، أكدت الوزارة في بيان صادر يوم الخميس الماضي أنها لا تقوم بإرسال رسائل نصية للمواطنين بشأن الخدمات المتعلقة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وأنها توفر وسائل اتصال رسمية يمكن الاعتماد عليها، يمكن للأفراد التواصل مع الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ويمكن الوصول إلى الصفحة عبر الرابط التالي[رابط الصفحة على فيسبوك]، كما يمكن الوصول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي: [رابط موقع الوزارة].