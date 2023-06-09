ظهرت دلوقتي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023| نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسيوط برقم الجلوس

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، تزامنًا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، حيث تجري حاليًا أعمال الرصد والتجميع للدرجات تمهيدًا لاعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بداية الأسبوع المقبل وإعلان أسماء الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط موقع مديرية التعليم في أسيوط للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط الدور الأول برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

واكدت مصادر رسمية في مديرية التعليم بإنه سيتم إرسال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي إرسالها إلى جميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، ونشرها علي المواقع الرسمية للمحافظة فور إعتماد النتيجة النهائية من محافظ الأقليم خلال الساعات القادمة، مشيرة إلي إن كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط ولجان التقدير يعملان على قدم وساق لرصد درجات المواد المختلفة لسرعة إنهائها، وتقديمها الي مكتب اللواء عصام سعد لسرعة اعتمادها وإعلانها لطلاب المدارس المختلفة بمحافظة أسيوط في الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الدور الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهاد الإعدادية أسيوط الدور الأول علي رابط موقع المديرية الإلكترونية فور إعتمادها مباشرة من خلال الدخول عليه وتنفيذ الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية.

2- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

3- ثم عليك إدخال رقم الجلوس.

4- ثم عليك النقر علي كلمة استعلام أو بحث.

5- الإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك.