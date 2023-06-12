فيديو لاروزا : مشاهدة فيلم royal rendezvous 2023 مترجم كامل علي موقع  ايجي بست egy best الرسمي

مشاهدة فيلم royal rendezvous، طرح الفيلم التركي royal rendezvous 2023 مترجم كامل ايجي بست، ماي سيما، وبات الجميع يسعي لمشاهدة الفيلم مجاناً علي المواقع ويعد من أهم الأعمال التركية التي عرضت بالفترة الأخيرة وبات الان متوفر بجودة عالية ويمكن للجميع شاهدة الفيلم بجودة عالية HD مترجم، بدون حذف أو تقطيع أو تشويش مجانًا.

مشاهدة فيلم royal rendezvous 2023 مترجم

فيلم royal rendezvous 2023، فيلم كوميدي رومانسي أمريكي،وتدور أحداث الفيلم حول تلقى طاهٍ من إيست لوس أنجلوس دعوة إلى قصر في أيرلندا لطهي مأدبة ملكية خطط لها أحد الرب لإقناع جدته ببيع منزلهم.

يحاول البطل إقناع جدته بالتخلي عن منزلها وبيعه. كما تلتقي البطلة بصبي أحلامها ، فتقع في حبه ، وترفض حب الرب في إطار رومانسي حالمة ، حتى تتصاعد وتيرة الأحداث.

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