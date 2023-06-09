اعلنت بوابة الازهر الشريف على الانترنت عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 برقم الجلوس، بعد ان انتهت من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، حيث صرح الشيخ احمد عبد العظيم الذي يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 برقم الجلوس

حيث صرح “عبد العظيم” خلال تصريح له على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات يوم الأربعاء الماضي، وأشار أيضاً إلى أنه تم التشديد على المصححين والمراقبين مراعاة الدقة التامة خلال التصحيح ، مضيفاً إلى أن 158360طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإبتدائية الازهرية، وأن نسب النجاح قد تخطت الـ 80%،مؤكدا أن الامتحانات تمت وسط متابعة مشددة من قبل مشيخة الأزهر الشريف حتى تتأكد من عدم تسريب الأسئلة، ولم يتم تحديد أي شكوى سواء من الطلاب أو المدرسين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا.

اختر نتائج الطلاب.

اختر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

واضغط على استعلام.

سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات على النتيجة بعد الإعلان عنها رسمياً حتى منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يقوم ولي الأمر بدفع قيمة التظلم وتقديم الاستمارة في الإدارة التابع لها الطالب أو إدارة المدرسة.