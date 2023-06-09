” هُنا نتيجتك”.. matrouh رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الثاني 2023| نتيجة الصف الثالث الإعدادي مرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الثاني 2023، من اكثر المصطلحات والكلمات التي يبحث عنها أبنائنا الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، اليوم الجمعة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي مرسي مطروح، وذلك عقب إعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٢- ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح 75.8 %، وخلال السطور التالية نستعرض كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة مرسي مطروح برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسي مطروح، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية ١١١١٣طالب نجح منهم ٧٩٩٦ طالب وطالبه، أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح ١٠٠%، و١٠٠% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية، ويواصل الألاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي مرسي مطروح البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مرسي مطروح برقم الجلوس

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء محافظة مرسي مطروح، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مرسي مطروح الدور الثاني برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتائج بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

ثالثًا: ثم النقر علي عرض النتيجة.