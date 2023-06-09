“طريقة جديدة” خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للحصول على راتب شهري 2023

يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الدعم المهمة، المتوفرة والمقدمة من قبل وزارة التضامن المصرية، فهو عبارة عن مبلغ من المال يتم تخصيصه للمواطن بشكل شهري، ولكن من المعروف أنه يتم صرفه للمواطنين المستوفون الشروط التي حددتها الوزارة، إذ أن هناك أسر وأشخاص أكثر استحقاقًا للدعم المقدم من الوزارة وهو تكافل وكرامة، ومن الممكن التقديم على هذا البرنامج إلكترونيًا، كذلك يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للبرنامج بشكل إلكتروني كذلك، بواسطة السير على خطوات البرنامج المحددة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما بعد سوف نوفر لكم تفاصيل الاستعلام إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

اعتنى المواطنين السبن تقدموا علي دعم تكافل وكرامة بالاطلاع على خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ، ليحصلوا على الدعم الخاص بالبرنامج، وكذلك المقدم من قبل وزارة التضامن، وفيما بعد هذه الخطوات:

في البداية، سحل دخولك على الموقع بتكافل وكرامة.

بعد ذلك سجل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر «عرض النتيجة».

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

يقوم المواطنين بالتساؤل عن شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للعام الجاري 2023م، إذ أنها تكون كالتالي: