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“من هنا” خطوات الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة 2023 والحصول على 3000 جنية شهريًا
استحوذت عبارة الاستعلام عن أسماء معاش تكافل وكرامة الجديدة 2023 ، محركات بحث جوجل، وذلك من قبل أشخاص كثيرة ممن تقدموا بطلب للاستفادة من هذا المعاش، ويريدون معرفة نتيجة هذا الطلب، فقد كشفت الوزارة أن هناك خطوات محددة يمكن الاستعلام بواسطتها عن هذا المعاش، سنرفقها لكم في السطور التالية.
الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة 2023
يمكن للمواطنين كافة المتقدمين بكلب على معاش تكافل وكرامة، الاستعلام عنه، باتباع التالي:
- الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- كتابة الرقم القومي.
- الضغط على عبارة “أظهر النتيجة”.
شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة
هناك سلسلة من الشروط المحددة للأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالاشتراك بمعاش تكافل وكرامة، فمن ضمن هذه الشروط، جميع ما يلي:
- عدم كون الزوج، وكذلك الزوجة أو الشخص المسن، وكذلك العاجز عاملًا بالحكومة أو يعمل بكلًا من المقاطعين العام أو الخاص، وهذا براتب تأميني 400 جنيهًا مصريًا، فأكثر، أو أن يحصل على معاشًا تأمينيًا أو أنه يحصل على مساعدة ضمانية.
- كذلك لا بد أن تكون الأسرة التي ترغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة عندها أبناء حديثي الولادة إلى عمر 18 عام، مع إلزام كون الأبناء من عمر السادسة حتى عمر الثمانية عشرة في مختلف مراحل التعليم.
- يلزم كون الأفراد المتقدمون إلى البرنامج الخاص بتكافل وكرامة من بين المسنين، نساك في سن يبدأ من حوالي 65 سنة أو أن يكون من أصحاب عجز أو أن يكون شخص مريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل.