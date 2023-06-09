“من هنا” خطوات الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة 2023 والحصول على 3000 جنية شهريًا

استحوذت عبارة الاستعلام عن أسماء معاش تكافل وكرامة الجديدة 2023 ، محركات بحث جوجل، وذلك من قبل أشخاص كثيرة ممن تقدموا بطلب للاستفادة من هذا المعاش، ويريدون معرفة نتيجة هذا الطلب، فقد كشفت الوزارة أن هناك خطوات محددة يمكن الاستعلام بواسطتها عن هذا المعاش، سنرفقها لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة 2023

يمكن للمواطنين كافة المتقدمين بكلب على معاش تكافل وكرامة، الاستعلام عنه، باتباع التالي:

الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على عبارة “أظهر النتيجة”.

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

هناك سلسلة من الشروط المحددة للأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالاشتراك بمعاش تكافل وكرامة، فمن ضمن هذه الشروط، جميع ما يلي: