لو عايز تعرف اسمك مقبول في تكافل وكرامة ولا لا؟ .. إتبع هذه الخطوات للحصول على الراتب الشهري 2023

كثير من الأشخاص يريدون أن يستفيدوا من معاش تكافل وكرامة، لذا يتسارعون في البحث عن التعرف على الخطوات التي تمكنهم من التسجيل في البرنامج، كما أن هناك أشخاص كثيرة سجلت بالفعل في البرنامج، وتترقب نتيجة التسجيل الخاص بهم، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بفحص الطلبات كافة بشكل جيد، وتقوم بقبول الطلبات التي تستحق الحصول على الدعم، أما للطلبات التي لا تكون مستحقة فتقوم الوزارة برفض الطلب الخاص بهم، وذلك حرصًا منها على تقديم الدعم لمن يستحقه فقط.

ازاي استعلم عن اسمي في تكافل وكرامة 2023

كافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في معاش تكافل وكرامة، يستطيعون الاستعلام عن طلبهم إلكترونيًا، وذلك باتباع التالي:

التوجه إلى رابط البرنامج تكافل وكرامة الخاص بالاستعلام.

كتابة الرقم القومي المتعلق بالمواطن بدقة، وذلك في الخانة المخصصة بكتابته.

أخيرًا، يتوجب على المواطن الضغط على زر “عرض النتيجة”.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023 ، حيث أنها قالت إنه يتم الصرف بشكل منتظم في اليوم الموافق من 15 يونيو 2023م، كما أن جميع الأشخاص الذين تم قبول طلب التسجيل الخاص بهم، سوف يكون بإمكانهم الصرف أيضًا في هذا اليوم، ومن الجدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة يتم صرفه بشكل شهري للمواطنين المستحقين له، من الأسر وكذلك الأشخاص التي تكون بحاجة إليه، ولا يمتلكون دخل آخر يعينهم على المعيشة، لذا توفر لهم وزارة التضامن الاجتماعي هذا المعاش لمساعدتهم، وتوفير دخل شهري لهم.