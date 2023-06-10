تعرف على تنسيق مدارس البترول 2023-2024 بعد الإعدادية وشروط التقديم .. المؤشرات الاولية

تنسيق مدارس البترول 2023-2024 بعد الإعدادية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات وبدأ أولياء الأمور والطلاب في البحث عن أهم المدارس الثانوية وأفضلها وتأتي مدارس البترول على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة،ويسعى عدد كبير من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم في مثل هذه المدارس والابتعاد عن الثانوي العام لما فيه من مشقة كبيرة سواء في الجهد أو الأموال والضغط النفسي الذي يتعرض له الطالب بل وأسرته أيضاً، وتعد مدارس البترول من أكثر المدارس التي يسعى الطلاب الالتحاق بها لما فيها من مميزات تقدمها للطالب خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً تنسيق مدارس البترول 2023-2024 بعد الإعدادية.

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية للبنات والبنين 2023/ 2024 مجموع دخول تمريض عسكري المتوقع “المؤشرات”

تنسيق مدارس البترول 2023-2024 بعد الإعدادية

حيث تتواجد مدارس البترول في العديد من محافظات الجمهورية وتوجد في : محافظة القاهرة، محافظة بني سويف، محافظة الجيزة، محافظة دمياط، محافظة المنيا، محافظة الشرقية، وكما ذكرنا أن مدارس البترول توفر الكثير من المميزات للطلاب خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، حيث يضمن الطالب أن يحصل على وظيفة جيدة بعد التخرج في إحدى شركات البترول لأنها تؤهل الطالب للعمل في الكثير من المجالات كما أنها تقوم بتدريب عملي داخل شركات النفط والموانئ، هذا بالإضافة إلى وجود تأمين طبي للطالب وتأمين ضد الإصابة كما يسمح للطالب أن يشترك في نقابة التطبيقين والحصول على شهادة معتمدة ليتمكن من العمل بها في شتى أنحاء العالم.

شروط التقديم في مدارس البترول للعام 2024-2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بمدارس البترول والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع التنسيق التي أعلنت عنه مدارس البترول.

يجب أن يجتاز الطالب في الاختبارات المدرسة سواء النفسية أو الصحية وأن يجتاز الكشف الطبي.

على أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا تقل درجات الطالب عن 150 درجة .

مجموع دخول مدارس البترول

حيث تتيح مدارس البترول التقديم للطلاب في عدد من التخصصات والتي تأخذ من الدرجات الآتية:

قسم البترول من 240 درجة.

تنسيق قسم البترول الفني 200 درجة.

قسم سيارات بترول من مجموع 180درجة.

تنسيق قسم تبريد وتكييف من مجموع 160 درجة.

قسم كمبيوتر من مجموع 150 درجة

وجاري معرفة المؤشرات الحقيقة عقب اعلان الوزارة بالايام القادمة وحتي الان لم تعتمد وزارة التربية التنسيق الخاص بالتمريض العسكري وجاري العمل علي توفيرة بالايام القادمة .