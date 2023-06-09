رابط moed.gov.sy نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب، بعدما أعلنت وزارة التعليم السورية عن رفه درجات الطلاب على الموقع الرسمي لها على الإنترنت، حيث أنهى طلبة وطالبات التاسع اختبارات نهاية العام الدراسي 2022-2023 في جميع المحافظات السورية، وسط متابعة مشددة من قبل الوزارة التي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وعملية رصد الدرجات وتم الإنتهاء من رفعها على موقع وزارة التربية السورية وذلك تيسيراً على الطلاب الاستعلام عنها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في شتى المحافظات السورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب.

نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية السورية أن الوزارة كانت مهتمة في التواجد في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات السورية، حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة له دون أن يقع الظلم على أحد، وأشار إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% وهذا يؤكد على نجاح المنظومة التعليمية.

وكانت وزارة التربية السورية قد نشرت على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك تهنئ الطلبة الأوائل وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تكريمهم خلال مؤتمر صحفي كبير بوجود أولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات التعليمية في سوريا.

رابط نتيجة الصف التاسع فى سوريا 2023