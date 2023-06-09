” 6 ابتدائي ازهر ” نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني 2023 نتيجة سادس ابتدائي ازهري 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس، انتهي طلاب الإبتدائية الازهرية بالفترة الماضية من اداء الإمتحانات وبات الكثير منهم يترقب الاعلان عن النتيجة بالوقت الحالي، واعلن الازهر الشريف عن الموعد الرسمي لإعتماد النتائج بشكل رسمي وجدير ان النتيجة تتم الاعلان عنها عقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل حول نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهرية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وجدير ان انتهي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية لعام 2023 من اداء امتحاناتهم في الشهادة الإبتدائية الأزهرية بشكل رسمي في أواخر شهر مايو الماضي، وقد بدء ادارة الازهر بعملية التصحيح في الفترة الماضية وجاري حالياً عملية الحصر والعمل علي رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فور الانتهاء وسوف تجدونها متوفرة علي موقعنا البديل.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

المادة الدرجة المادة الدرجة القرآن الكريم 50 اللغة العربية 50 الرياضيات 50 الدراسات الاجتماعية 25 التربية الإسلامية 50 العلوم 25 اللغة الإنجليزية 25 المجموع الكلي 275

درجات المواد المقررة بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهري

درجة مادة القرآن الكريم 50 درجة. درجة مادة اللغة العربية 50 درجة. درجة مادة الرياضيات 50 درجة. مادة التربية الإسلامية 50 درجة. درجة مادة الدراسات الاجتماعية 25 درجة. درجة مادة العلوم 25 درجة. درجة مادة اللغة الإنجليزية 25 درجة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإبتدائية بالصور

نتيجة سادس ابتدائي ازهري

ومن المفترض أعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية بشكل رسمي علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج التعليمية ونعمل علي توفير الرابط الذي اعلن عنه ادارة الازهر للتوفير نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.