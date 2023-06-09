“هتعرف اسمك موجود ولا لا” كشف اسماء المقبولين والفائزين في الرعاية الاجتماعية 2023
أصبح البحث عن الرابط الإلكتروني الذي تم وضعه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للتعرف على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة ، كبير جدًا، وذلك من قبل الأشخاص الذين يعتنون بمعرفة هذه الكشوفات، وما إن قُبلوا بالرعاية أم لا، إذ أن هذا الرابط الإلكتروني، الذي تم وضعه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ييسر الكثير عليهم من الاستعلام عن تلك الكشوفات.
كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة
تستطيع أن تقوم بالاطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة ، عن طريق سيرك على الخطوات المقبلة:
- سجل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- حدد عبارة كشوفات الرعاية الاجتماعية العراق.
- اختر رقم الوجبة، «9».
- اضغط على زر “استعلم”.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق
يمكنك التسجيل في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية العراق، إن كنت من ضمن الفئات المستحقة، حيث أن من هذه الفئات، المرأة المطلقة، بجانب المرأة الأرملة، وكذلك أصحاب الإعاقات، بالإضافة إلى الفتاة العزاء التي لا يكون عندها عائلًا، وغيرهم من الفئات الأخرى المستحقة للرعاية الاجتماعية العراق، يمكن أن يقوموا بالتسجيل، إن كان متوافق بهم الشروط اللازمة وكذلك الموضحة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
- الجنسية العراقية.
- هذا بجانب أنه لا بد من عدم وجود تامينًا صحيًا للمتقدم.
- كما أنه يجب أن يكون المتقدم متراوح عمره ما بين 18 حتى 60 عامًا للرجال.
- ينبغي أن يكون عمر المتقدم متراوحًا ما بين 15 حتى 55 عامًا، للنساء.
- كذلك لا بد من عدم وجود عقارات لدى المتقدم.
- عدم وجود معيل للأسرة.