“ظهرت في جميع المحافظات من ضمنها نينوي والبصرة” نتائج السادس الابتدائي نينوي نتائجنا 2023
الطلاب لا زالوا مستمرين في البحث عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي نينوي نتائجنا ، وذلك في حيز ظهور النتائج العراقية بمختلف المحافظات، فطلبة وطالبات السادس الابتدائي لا زالوا يبحثون عن الموعد الذي سيتم فيه ظهور النتيجة المتعلقة بهم، لذا سوف نوفر لكم موعد ظهور هذه النتيجة، علاوًة على الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عنها، بجانب الرابط الإلكتروني والرسمي الخاص بالوزارة للاستعلام عن النتيجة.
نتائج السادس الابتدائي نينوي نتائجنا
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح الموعد الخاص بظهور نتائج السادس الابتدائي نينوي نتائجنا ، فمن المقرر أن تظهر بالساعات المقبلة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تحاول أن تقوم بالإسراع من ظهور تلك النتيجة للطلاب، كما انها وفرت رابط للحصول على النتيجة، فمن الممكن الاستعلام عنها، بالولوج إلى هذا الرابط الإلكتروني، وبعد 1لك اتباع الخطوات المتعلقة بالاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.
استخراج نتيجة السادس الابتدائي العراق
صار الآن من الممكن استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق بسهولة، من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المتاح من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن ثم اتباع الخطوات المقللة:
- أولًا: سجل دخولك على رابط الوزارة، من هنا.
- ثانيًا: اختر “الخدمات الإلكترونية”، الظاهرة أمامك من بين الخيارات.
- ثالثًا: اختر “خدمة النتائج”، التي توجد أمامك من ضمن الخيارات.
- رابعًا: اضغط على خانة “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي”.
- خامسًا: أدخل البيانات اللازمة، التي يتطلبها منك الموقع.
- في النهاية، انقر على أيقونة “إظهار النتيجة”، وبعدها سترى نتيجتك بالتفصيل، بكافة الدرجات تأتي حصلت عليها، وذلك بعد اعتماد النتيجة.