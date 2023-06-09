عاجل ..”وزارة المالية” تبشر المواطنين بموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

يرغب في معرفة متى موعد صرف مرتبات شهر يونيو كثير من الأشخاص، لذا فقد بينت وزارة المالية هذا الموعد الخاص بالصرف، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بالإعلان في وقتً سابق أن هناك زيادة بالمرتبات، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على موعد الصرف، وكل كما يخص ذلك من التفاصيل المختلفة، كذلك سوف نوفر لكم ما إن كان الصرف سوف يتم قبل أو بعد عيد الأضحى المبارك.

متى موعد صرف مرتبات شهر يونيو

قام الدكتور محمد معيط، وهو يكون وزير المالية، بالإعلان على أن موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، سوف يتم صرفها بدايًة من اليوم الموافق من 18 يونيو 2023م، كذلك أن الصرف سوف يكون مستمرًا حتى اليوم الموافق من 22 يونيو 2023م، كذلك أنه سوف يكون هناك زيادة بالراتب، وذلك نظرًا للغلاء الذي نمر به في الأسعار الحالية بالبلاد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الصرف الخاص بالمرتبات لشهر يونيو، سيكون قبل بداية عيد الأضحى المبارك.

صرف مرتبات سهر يونيو

قام الرئيس الخاص بقطاع الحسابات، وكذلك المديريات المالية بالإشارة إلى أن توفير المستحقات الخاصة بالعاملين بماكينات الصراف الآلي، سوف يكون بدايتها على حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها في المنظومة المالية الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن طارق بسيوني قام توصية العاملين بالجهات الإدارية بألا يكون هناك تكدس، وتزاحم على الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، اس أن المرتبات سوف تكون متوفرة بأي وقت، بدءًا من التاريخ الخاص ببدء الصرف الذي تم تحديده لجميع الجهات الإدارية.