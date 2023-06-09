شوف اسمك فورا.. رابط الاستعلام بالخطوات عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 حيث توفر الحكومة العراقية رعاية اجتماعية للأسر تحت خط الفقر والمرضى والمسنين وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق ، كما توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رعاية اجتماعية للأرامل والمطلقات وفرص عمل للشباب ، وتستمر جهور العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في فحص جميع أوراق المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية حيث تقدم أكثر من ربع مليون مواطن عراقي ، وتم قبول ما يزيد عن 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام بالخطوات عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تم ظهور جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 إلكترونياً عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويستطيع جميع المتقدمين بأوراقهم الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 من خلال رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر رابط موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يجب اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على “اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023”.

ثم تسجيل رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يجب ادخال رمز التحقق في المكان الخاص به.

ثم قم بالضغط على زر “استعلام” للتحقق من وجود إسمك في كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

ثم يمكنك تنزيل جميع كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 على الجهاز الخاص بك.

وفي حالة عدم التمكن من الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية يمكن الذهاب إلى مكتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة التابع لها والاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

شروط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 يجب تحقيق مجموعة من الشروط والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني حيث يجب أن يكون المتقدم بأوراقه للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عراقي الجنسية ومقيم بالعراق ، يجب أن لا يمتلك الشخص أي أصول أو عقارات يجب ان يكون عمر الشخص يتراوح بين 18 إلى 60 عام وعمر الاناث يتراوح بين 10 إلى 55 عام.