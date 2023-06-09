“استعلم الآن” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة في العراق 2023

استحوذت عبارة البحث عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة ، محركات البحث العالمية جوجل، وهذا من قبل آلاف الأشخاص، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية معرفة هذه الكشوفات إلكترونيًا، إذ أنه من المنزل الآن، ومن دون التوجه إلى أي مكان، يمكنك الاستعلام عن هذه الكشوفات بسهولة إلكترونيًا، وفيما بعد سوف نوضح لكم الطريقة التي تتعلق بمعرفة تلك الكشوفات.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة

يمكن الاطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة ، بواسطة الولوج إلى رابط الوزارة، والسير على باقي الخطوات المقبلة:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

انتقاء عبارة “الرعاية الاجتماعية”.

انتقاء رقم الوجبة، “التاسعة”.

تحديد أيقونة “تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية”.

في النهاية قم بالبحث عن الاسم المتعلق بم، من ضمن الأسماء.

شروط التسجيل في أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9

اهتمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع شروط ضرورية، تخص الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وهي:

الجنسية العراقية.

ألا يكون الشخص عنده أية ممتلكات باهظة الثمن.

عدم كون المتقدم عنده عقارات.

18 عام كحد أدنى للذكور، وكذلك 60 عام كحد أقصى.

15 عام كحد أدنى للإناث، وكذلك 55 عام كحد أقصى.

الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

توجد عدة فئات، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديدهم، وقالت إنهم يستحقون الاستفادة من الرعاية الاجتماعية العراق، وتلك الفئات تكون: