الرسمي : موعد الامتحان الجهوي 2023 الثالثة إعدادي الدورة الثانية المغرب ومواعيد الكشف عن النتائج وزارة التربية الوطنية المغربية

موعد الامتحان الجهوي 2023 الثالثة إعدادي الدورة الثانية المغرب، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد امتحان الثالث الاعدادي للدورة الثانية للعام الدراسي 2023، والتي يترقبها الطلاب وسط حالة من القلق والتوتر للاستعداد لأداء الاختبارات وحتى يتمكنوا من الحصول على شهادة اتمام امتحانات الثالث الاعدادي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد امتحان الثالثة اعدادي الدورة الثانية 2023 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية .

موعد الامتحان الجهوي الموحد 2023| جدولة ومواعيد اجراء مواد الامتحان الجهوي الثالثة اعدادي 2023

موعد الامتحان الجهوي 2023 الثالثة إعدادي الدورة الثانية المغرب

حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن جدول امتحان البكالوريا الجهوية للعام الدراسي 2023 والتي سوف تكون في الأيام التالية :

الامتحان الجهوي الدورة العادية في يوم 31 مايو وحتى يوم 3 يونيو 2023.

الامتحان الجهوي الدورة الاستدراكية يومي 3 و 4 يوليو 2023.

الامتحان الجهوي للمترشحين الأحرار يومي 13و 14 يونيو الجاري.

وحالة من الترقب عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات بالفترة القادمة من أجل الحصول علي النتائج.

موعد اختبار الجهوي الثالثة اعدادي

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن اختبار الجهوي الثالثة اعدادي للمدرسين والأحرار وذلك خلال يوم 15 و 16 يونيو ، وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في مراقبة التعليم الإعدادي في كافة مستوياته وذلك بداية من 8 يونيو الجاري حتى 14 يونيو، كما أعلنت الوزارة عن موعد أداء الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة الذي بدأ في 16 يناير الماضي، وهذا طبقاً للجدول الذي جاء في مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة والمسؤولة عن إصدار اداء الاختبارات الاشهادية للعام 2023.

نتائج امتحان الثالثة اعدادي الدورة الثانية

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن نتائج الامتحان ، وتحديداً بعد أن يتم الإنتهاء من تصحيح اوراق الإجابة ورصد الدرجات ، وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع كافة الكنترولات وسوف تعلن عن النتيجة على الفور ، وتتمتى أسرة الموقع النجاح والتوفيق للجميع.

واعلنت وزارة التربية بالمغرب بالساعات الماضية عن الموعد الخاصة بإمتحان الجهوي واطلع الطلاب علي المواعيد.