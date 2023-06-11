موعد الامتحان الجهوي الموحد 2023| جدولة ومواعيد اجراء مواد الامتحان الجهوي الثالثة اعدادي 2023

في المغرب، تعرف امتحانات الجهوي باسم “الامتحان الجهوي الموحد” وهي امتحانات تجري في نهاية المرحلة الثانوية الإعدادية (السنة الثالثة من المرحلة الثانوية الإعدادية)، وتهدف إلى تقييم مستوى تحصيل الطلاب في مواد مختلفة. وتتكون الامتحانات الجهوية في المغرب من 4 مواد رئيسية هي الرياضيات والفيزياء والتاريخ والجغرافيا.

امتحان الجهوي

تتميز امتحانات الجهوي في المغرب بصعوبتها، حيث يجب على الطلاب إظهار مستوى جيد في كل المواد والعمل بجدية خلال العام الدراسي لتحقيق النجاح في الامتحانات. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الامتحانات الجهوية في المغرب من خلال التواصل مع الجهات المعنية، مثل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أو المؤسسات التعليمية المحلية.

الامتحان الجهوي الموحد

تعتبر الامتحانات الجهوية في المغرب من أصعب الامتحانات التي يجتازها الطلاب، حيث يتطلب النجاح في هذه الامتحانات العمل الجاد والاستعداد الجيد طوال السنة الدراسية. ويتميز الامتحان الجهوي في المغرب بالتالي:

1- يتكون الامتحان الجهوي من مجموعة من الأسئلة المتنوعة في المواد الرئيسية، وتشمل الأسئلة أسئلة متعددة الخيارات وأسئلة مقالية.

2- يتم إجراء الامتحانات في موعد محدد وفقًا للتقويم الدراسي، ويتم تحديد موعد الامتحانات من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

3- يتم تقييم أداء الطلاب في الامتحانات الجهوية وفقًا للمعايير الرسمية والمحددة مسبقًا، ويتم تحديد النتائج بناءً على الأداء الفردي لكل طالب.

4- يجب على الطلاب الالتزام بالقواعد والأنظمة التي تحددها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أثناء إجراء الامتحانات، ويتعين عليهم الامتثال للتعليمات والإرشادات المحددة.

يجب على الطلاب الاستعداد الجيد والعمل الجاد طوال السنة الدراسية لتحقيق النجاح في الامتحانات الجهوية في المغرب. ويمكن للطلاب الحصول على مزيد من المعلومات حول الامتحانات الجهوية والمواد والتقويم الدراسي من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

ما هي النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحانات الجهوية؟ تختلف النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحانات الجهوية في المغرب حسب متطلبات الوزارة المسؤولة عن التعليم والتكوين المهني. وفي العادة، تحدد الوزارة النسبة المطلوبة للنجاح بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو الإقليم. ومن المعلوم أن النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحان الجهوي الموحد في المغرب تتراوح بين 50% و60%، وهذا يعني أنه يجب على الطلاب الحصول على درجات عالية في المواد الرئيسية للنجاح في الامتحان. ومن المهم الإشارة إلى أن النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحان الجهوي لا تحدد بشكل نهائي النجاح في المرحلة الثانوية، فهناك عوامل أخرى تؤثر على النجاح الأكاديمي للطلاب، مثل الاستمرارية في الدراسة والعمل الجاد طوال العام الدراسي. يمكن للطلاب الحصول على مزيد من المعلومات حول النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحانات الجهوية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالتعليم الثانوي في المغرب من خلال التواصل مع الجهات المعنية. تاريخ اجتياز الامتحان الجهوي والمحلي الثالثة اعدادي 2023 تاريخ اجتياز الامتحان الجهوي الموحد الثالثة اعدادي 2023 للمتمدرسين والأحرار ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2023. جدولة و مواعيد اجراء مواد الامتحان الجهوي الثالثة اعدادي 2023

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