موقع منصة مظلتي.. تعرف على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 وطريقة الاستعلام بالخطوات spa.gov.iq وزارة العمل

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 متاحة عبر موقع ومنصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت، فقد تقدم عدد كبير من المواطنين ليكونوا من المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث يعاني الشعب العراقي في ركود اقتصادي وصعوبة في المعيشة على مستوى الدولة بشكل عام، وفي هذا السياق نتعرف عبر موقعنا البديل على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية وشروط القبول بها وطريقة الاستعلام بالخطوات.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023

كُثرت عمليات البحث عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 مع الركود الاقتصادي الحالي في العراق ومعظم دول العالم بشكل عام، ويمكن العثور عليها بهذه الخطوات:

أعلنت الحكومة العراقية عن نشر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية مع كل تحديث ليعرف المواطنين وجودهم في البرنامج من عدمه.

أعلنت الحكومة العراقية عن عدة شروط أهمها أن يكون الدخل الشهري ضعيف لأي أسرة متقدمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية 2023.

يشترط عدم وجود عائل للأسرة المتقدمة للانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، أو يكون أحد أفراد الأسرة لديه إعاقة عقلية أو جسدية.

مع العلم أن هناك شروط أخرى وهي الشروط الأساسية الموجودة بالأسفل، تابع..

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط لتكون من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

أن يكون لدى المتقدم أسرة لا تقل عن 4 أفراد.

أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 عاماً.

أن يكون عمر المتقدم للسيدات من 15 إلى 55 عاماً.

أن يكون المتقدم مسجلاً في الشؤون الاجتماعية قبلاً.

ألا يمتلك المتقدم أي تأمينات سواء صحية أو اجتماعية أو أي أملاك.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لكل مواطني العراق الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بالخطوات التالية: