Pdf الآن حمل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من خلال منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه

نتابع معكم من خلال موقعنا اخر اخبار الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة حيث ان الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق انه تم الاعلان عن اسماء كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ولم يتبقى سوى جزء بسيط من الأسماء لم يتم الإعلان عنه ويمكنك ان تستعلم عن الأسماء بكل سهولة ويسر من خلال موقع مظلتي وهو الموقع التابع للوزارة ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام وكذلك كيفية تحميل الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تابعوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة يتم الآن بشكل كبير جداً حيث ان لم يتبقى سوى وقت بسيط جدا وبعدها سوف يتم اسماء المشمولين جميعهم والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أعلنت عن هذه المنحة من أجل النهوض بمستوى محدودي الدخل في العراق ولكن يجب ان تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص الذي يرغب في التقديم أولا أن يكون عراقي الجنسيه وأن يكون من المقيمين في العراق وكذلك أن لا يكون قد حصل على أي مساعدات مالية من قبل وبعدها يمكنه التقديم عن طريق تقديم الملفات الخاصه به وأيضا تقديم كافة الاوراق المطلوبه وبعدها سوف يتمكن من التسجيل في المنحة بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

من خلال منصة مظلتي سوف تتمكن من معرفه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويتمثل ذلك في الخطوات التالية:

في البدايه يجب ان تتوجه الى رابط موقع منصة مظلتي الالكتروني.

ثم بعد ذلك يجب أن تقوم بكتابة البيانات وتسجيل الدخول.

قم بتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة البي دي اف.

ابحث عن الاسم من بين الاسماء المتواجدة الذي ترغب في أن تبحث عنه.

ان البحث عن اسماء المشمولين برعايه الاجتماعيه في العراق يتم الان بشكل كبير جدا حيث انه من خلال منصه مظلتي الالكترونيه تستطيع وانت في المنزل ان تستعلم عن الاسماء وتقوم بتحميلها وتبحث عن الاسم الذي ترغب فيه من بين هذه الاسماء.