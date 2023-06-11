ظهرت الان.. نتائج التقاعد النسبي 2023 “بالأسماء” في جميع ولايات الجزائر

نتائج التقاعد النسبي 2023 هي الأكثر بحثاً على مستوى دولة الجزائر في الساعات القليلة الماضية، خاصة أن خدمة التقاعد النسبي من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهي عبارة عن مكافأة مالية يحصل عليها الموظف بعد انتهاء وظيفته وفترة العمل بالكامل، وتم الإعلان رسمياً عن قائمة المستفيدين من معاش التقاعد والتي نتعرف عليها عبر موقعنا البديل، بجانب كيفية الاستعلام عنها وما هو التقاعد النسبي بشكل عام.

نتائج التقاعد النسبي 2023

تم الإعلان عن نتائج التقاعد النسبي 2023 وقائمة المستفيدين كاملة عبر بوابة الترشيح الإلكتروني الرسمية على الإنترنت، ويمكن التعرف عليها بالخطوات التالية:

الدخول على رابط قائمة المستفيدين من التقاعد النسبي 2023 من هنا.

من واجهة الموقع الرئيسية قم بالتسجيل في موقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال.

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع والصندوق.

أرفق المستندات والأوراق المطلوبة ثم أكد على الطلب.

انتظر حتى يتم النظر في طلبك ويتم الرد عليك من الجهات المختصة.

ويمكن التواصل مع رقم خدمة عملاء التقاعد النسبي للسؤال أو الاستفسار عن أي شيء وهو: 3030.

قائمة المستفيدين من التقاعد النسبي 2023

أعلنت الأكاديمية الجمهورية للتربية والتكوين عن قائمة المستفيدين من التقاعد النسبي للعام الحالي 2023 على مستوى دولة الجزائر، والذي يشمل كل المناطق في الدولة بشكل عام، وينص هذا البيان على معلومات حول التقاعد النسبي أهمها ما يلي:

يستفيد الموظف من التقاعد النسبة عند وصوله إلى عمر 50 عاماً.

تستفيد الموظفة من التقاعد النسبي عند وصولها إلى عمر 45 عاماً.

يمكن الاستفادة من التقاعد النسبي قبل الأعمار الموضحة سابقاً في حالات معينة.

تم إنشاء منصة الصندوق الوطني للتقاعد وهي منصة إلكترونية خاصة بالاستعلام عن اسماء المشمولين في التقاعد النسبي والمنح والزيادات وغيرهم.

موعد ظهور نتائج التقاعد النسبي 2023

كُثرت عمليات البحث على الإنترنت عن موعد ظهور نتائج التقاعد النسبي 2023، خاصة في الأيام الماضية ورغبة الجميع في معرفة هل هو من المشولين أم لا؟، وتقوم الحكومة الجزائرية بإجراء تغيرات في متطلبات التقاعد النسبي من وقت لآخر ليشمل أكبر عدد من الموظفين ومراعاة ظروف الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.