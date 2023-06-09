اعرف هيقبل من كام؟.. تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/2024 وشروط دخول مدارس التمريض العسكري

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/2024، يبحث الآن الالاف من الطلاب عن تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/2024 للاناث والذكور باعتبارها أحد البدائل عن الثانوية العامة التي تشترط أن يحصل الطالب على مجموع عالي للالتحاق بمدارسها على الرغم من عدم توفير فرصة عمل له بعد التخرج منها، وخلال السطور القادمة سنتعرف على الحد الادنى لدخول مدارس التمريض العسكري في كافة المحافظات، فتابعونا.

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/2024

قريبا ستقوم وزارة الدفاع بالإعلان عن تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/2024 ليبدأ الطلاب الذي تنطبق عليهم كافة الشروط في تقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بتلك المدارس فورا في حالة توافق مجموعهم مع التنسيق المعلن، ومن المتوقع أن بدأ التنسيق هذا العام لمدارس التمريض العسكرية بنتيجة تتراوح بين 220 و 252 مثل العام الماضي، بعدما اقترب نسبة النجاح في الشهاة الاعدادية من العام السابق.

الاوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2023

وحتى تتمكن من التقديم في مدارس التمريض العسكري 2023، فقط قم باحضار تلك الأوراق:

8 صور شخصية حديثة للطالب.

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية موضح فيه درجاته.

شهادة ميلاد مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمن تعدى الـ 16 سنة وإحضار الأصل للاطلاع عليها.

نموذج 1 جند للذكور و 9 جند يتم خدمه من التجنيد والتعبئة.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

موافقة ولي الأمر على دراسة الطالب في مدارس التمريض.

شروط التقديم في تنسيق التمريض العسكري 2023

ولابد أن تتوافر تلك الشروط بك لتتمكن من التقديم في تنسيق التمريض العسكري 2023: