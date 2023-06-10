يلا شوت الجديد : مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر اليوم 2023/06/10 الاسطورة لايف نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر، يستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي بين كل من نادي مانشستر سيتي ونظيرة نادي أنتر ميلان الايطالي حيث من المقرار ان تلعب تلك المباراة في مساء اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية وستكون بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي وسوف نعمل علي توفير رابط متابعة نهائي دوري الابطال بث مباشر.

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ويسعي السيتي في تلك المباراة ان يحقق الفوز والصداراة بالقلب علي حساب الانتر من اجل الاستحواز لاول بطولة اوروبيا في تاريخ السيتي الساعي خلفها منذ اعوام، ويعمل منذ سنوات السيتي من اجل تحقيق الفوز علي حساب الانتر في هذا النهائي الكبير .

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مباراة مانشستر سيتي بث مباشر وجدير ان المان سيتي خاض العديد من المباريات في دور المجموعات وحقق الفوز في الكثير من المباريات واهم فوز حققه كان علي حساب ريال مدريد بعد ان انتهت المباراة الاولي ذهاب علي ارض الريال بهدف مقابل مثلة وفي مباراة العودة انتهت برباعية مقابل لأشيء حيث يكون مجموع المباراتين 1/5 لصالح السيتي الذي يسعي بقصاري جهدة خلف البطولة.

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انتر ميلان بث مباشر اليوم الاسطورة لايف حقق انتر ميلان الفوز بكأس ايطاليا علي حساب نظيرة نادي فيورنتينا بهدفين مقابل لاشء في مباراة جمعت بينهم في يوم 24 مايو الماضي وتتوج الانتر بالكأس علي حساب شقيقة الايطالي.

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وفي دور نصف نهائي خاض مباراة في غاية القوة والاثارة امام نادي ميلان الايطالي وانتهت تلك المباراة في الذهاب بهدفين مقابل لاشء اما في العودة انتهت بهدف وحيد لصالح الانتر الذي اجتاز الكثير من الحواز ووصل الي نهائي دوري الابطال امام عملاق الكرة في هذا العالم نادي مان سيتي الذي يضع اظاراة علي البطولة ويسعي بقصاري جهدة من اجل ضمة الي الخزانة الخاصة بالنادي.