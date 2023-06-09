“هتأجز كام يوم؟!”.. موعد اجازة عيد الاضحى 2023 ومدتها لموظفي القطاع العام والخاص والبنوك
موعد اجازة عيد الاضحى 2023
موعد اجازة عيد الاضحى 2023، عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد اجازة عيد الاضحى 2023 وخاصة موظفي القطاع العام والخاص وأيضا موظفي البنوك، حيث من المقرر أن تمنح الجهات المختصة اجازة عيد الاضحى 2023 لكافة الموظفين في أواخر الشهر الحالي ليستمعوا بالاحتفال بتلك المناسبة الإسلامية العظيمة من خلال الخروج إلى الأماكن العامة أو السفر إلى المدن الساحلية.
موعد اجازة عيد الاضحى 2023
أما عن موعد اجازة عيد الاضحى 2023 لكافة الموظفين فمن المقرر أن تستمر على مدار خمسة أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق ليوم وقفة عرفة وتستمر حتى السبت الموافق الاول من شهر يوليو القادم، علما بأن تلك الاجازة تقع تحت بند الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي
تم تحديد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، ويدخل ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام اجازة العيد الكبير لموظفي القطاع الحكومي 5 أيام كاملة.
إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص
أما عن إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص فإنه طبقا لقانون العمل المصري، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016، سيحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023.
إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك
يخضع العاملون في البنوك لقانون العمل والخدمة المدنية، لذا ستكون اجازة العيد الكبير لموظفي البنوك بداية من 27 يونيو حتى 2 يوليو 2023، ليتم استئناف العمل بعد هذا التاريخ.
موعد عيد الاضحى 2023
- – غرة شهر ذو الحجـة 1444 فلكيا الموافق يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.
- – وقفة عرفات 9 ذو الحجة 1444 فلكيًا الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.
- – عيد الأضحى 10 ذو الحجة 1444 فلكيًا الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.
- وأيضا يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام عيد الأضحى
- يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام عيد الأضحى. ويوافق ايضا ثورة 30 يونيو
- يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام عيد الأضحى 2023.