“هتأجز كام يوم؟!”.. موعد اجازة عيد الاضحى 2023 ومدتها لموظفي القطاع العام والخاص والبنوك

موعد اجازة عيد الاضحى 2023، عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد اجازة عيد الاضحى 2023 وخاصة موظفي القطاع العام والخاص وأيضا موظفي البنوك، حيث من المقرر أن تمنح الجهات المختصة اجازة عيد الاضحى 2023 لكافة الموظفين في أواخر الشهر الحالي ليستمعوا بالاحتفال بتلك المناسبة الإسلامية العظيمة من خلال الخروج إلى الأماكن العامة أو السفر إلى المدن الساحلية.

موعد اجازة عيد الاضحى 2023

أما عن موعد اجازة عيد الاضحى 2023 لكافة الموظفين فمن المقرر أن تستمر على مدار خمسة أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق ليوم وقفة عرفة وتستمر حتى السبت الموافق الاول من شهر يوليو القادم، علما بأن تلك الاجازة تقع تحت بند الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

تم تحديد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، ويدخل ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام اجازة العيد الكبير لموظفي القطاع الحكومي 5 أيام كاملة.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أما عن إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص فإنه طبقا لقانون العمل المصري، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016، سيحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

يخضع العاملون في البنوك لقانون العمل والخدمة المدنية، لذا ستكون اجازة العيد الكبير لموظفي البنوك بداية من 27 يونيو حتى 2 يوليو 2023، ليتم استئناف العمل بعد هذا التاريخ.

موعد عيد الاضحى 2023